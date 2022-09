Ko tu vēl nezināji par tautas princeses Diānas dzīvi?

Daži interesanti fakti, ko atklāj filma

Čārlzs bija 12 gadus vecāks par Diānu

Kad Diānas un Čārlza laulība sāka izjukt, daudzi pilsoņi uzskatīja, ka viņu milzīgā vecuma atšķirība bija galvenais iemesls. Čārlzam bija 28 gadi, kad viņš satika 16 gadus veco Diānu, jaunu lēdiju, kura, viņaprāt, bija “jautri un pievilcīga”. Viņš un Diāna saderinājās, kad viņai bija tikai 20, bet princim jau 32.

Diāna un Čārlzs tik tikko pazina viens otru

Lai gan presē viņu attiecības bieži tika attēlotas kā pasaka — jauna sieviete izkausē karaliskās ģimenes sirdi —, viņu agrīnās intervijas bija ledainas un neveiklas. Vienā klipā neviens no viņiem nevarēja izdomāt to, kas viņiem bija kopīgs, izņemot mīlestību pret mūziku un dabu. Pāris bija devies uz 13 randiņiem pirms kāzām.

Čārlzs bija greizsirdīgs, ka sabiedrība dievina Diānu

Filma neglezno glaimojošu prinča Čārlza portretu. Čārlzs sāk nicināt Diānu, jo sabiedrība viņu pielūdza. Viņa bija tautas princese, nevis viņš tautas princis!

Čārlzs bija sarūgtināts, ka nevarēja apprecēt Kamillu

Var šķist mulsinoši, ka Čārlzs vispār apprecēja Diānu, ņemot vērā to, cik ilgi viņam bija romāns ar Kamillu Pārkeri Boulsu. Taču "Princese" atgādina, ka Kamilla netika uzskatīta par viņam piemērotu, jo viņa jau iepriekš bija precējusies un tika uzskatīta par pārāk "pieredzējušu".

Sabiedriskā doma par Diānu bija ļoti sašķelta

Dokumentālā filma parāda, ka gandrīz viss, ko Diāna darīja, tika apspriests sarunu šovos un dzeltenajā presē. Lai gan noteikti bija daudz cilvēku, kas viņu aizstāvēja, bija arī daudzi citi, kuriem vienmēr bija kaut kas nežēlīgs, ko atbildēt. Viņi teica, ka tā ir viņas vaina, jo Čārlzs neiegulda viņā ieguldījumu, bet kāds cits teica, ka viņai ir “slims prāts”, kurai patiesībā patīk “paparaci uzmanība".

Diāna lūdza presi atstāt viņu mierā

Diana vienmēr bija intensīva, taču tas pasliktinājās, kad viņa 1992. gadā paziņoja par šķiršanos no Čārlza. Tā rezultātā 1993. gada labdarības pasākumā Diāna sacīja, ka viņa daudz vairāk atkāpjas no sabiedriskās dzīves. "Es nezināju, cik liela šī [preses] uzmanība kļūs, ne arī to, cik lielā mērā tā ietekmēs gan manus sabiedriskos pienākumus, gan personīgo dzīvi tādā veidā, ko ir grūti izturēt," viņa sacīja, piebilstot, ka audzini Viljamu un Hariju.

Dodi joprojām bija saderinājies, kad viņš un Diāna uzsāka romānu

Diāna un Čārlzs izšķīrās 1996. gadā, un 1997. gada jūlijā Diāna sāka mēnesi ilgu romānu ar miljardieri Dodi Al Fajedu. Tā ir maza detaļa, kas bieži paliek aizēnota viņu nāves dēļ 1997. gada augustā, taču Princese atzīmē, ka laikā, kad Dodi bildināja Diānu, viņš patiesībā nebija neprecējies. Modele Kellija Fišere apgalvoja, ka ir saderinājusies ar Dodi, kurš viņu pameta Diānas dēļ. Modele pat iesniedza pret viņu prasību, bet pēc viņa nāves to atcēla.