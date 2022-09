Ieņēmumi no azartspēlēm Latvijā pirmajā pusgadā auguši vairāk nekā 2 reizes

Jāņem gan vērā, ka saistībā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem azartspēļu zāles, kazino, bingo zāles un totalizatora likmju pieņemšanas vietas bija slēgtas no 2021.gada 1.janvāra līdz 14.jūnijam jeb 165 dienas.

Savukārt tieši šā gada otrajā ceturksnī azartspēļu kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm veidoja 71,78 miljonus eiro, kas ir par 60,3% vairāk nekā 2022.pirmajā ceturksnī.

Inspekcijas apkopotie dati liecina, ka gada pirmajos sešos mēnešos visvairāk ieņēmumu azartspēļu kompānijas guvušas no interaktīvajām azartspēlēm - 60,106 miljonus eiro, kas ir par 16,8% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā gadu iepriekš.

Ieņēmumi no kazino spēles pirmajā pusgadā veidoja 50,218 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 24,8%, ieņēmumi no totalizatora - 9,058 miljonus eiro, kas ir par 12% mazāk, bet ieņēmumi no kāršu turnīriem veidoja 829 tūkstošus eiro, kas ir kritums par 10,7%.