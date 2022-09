Kiberdrošība – jebkura uzņēmuma aktualitāte

Pieaugot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanai valsts, pašvaldības un privātajos uzņēmumos, palielinās arī kiberdrošības draudi. Par to liecina arī “IBM” un “Pomenom” institūta datu pārkāpuma ziņojums , kurā atspoguļotas datu pārkāpumu izmaksas jeb uzņēmumu zaudējumi. Dati liecina, ka zaudējumi no 3,86 miljoniem dolāru 2020. gadā palielinājās uz 4,24 miljoniem dolāru 2021. gadā. Tas ir milzīgs pieaugums vienai nozarei gada laikā.

Viens no kiberdrošības galvenajiem uzdevumiem ir uzņēmuma sistēmu un to datu pasargāšana no digitālajiem uzbrukumiem. Mūsdienās lielākā daļa organizāciju datus, kā arī privātpersonu datus glabā elektroniskajās ierīcēs, serveros un uz “datu mākoņiem”. Un tieši šādi nepiederošas personas var mēģināt piekļūt svešiem datiem! Tāpēc jebkura lieluma uzņēmumam ir svarīgi pievērst uzmanību vairākiem aspektiem.