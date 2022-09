ECB likmju pieaugums: varētu mazināt inflāciju, bet kredīti kļūs tikai dārgāki

"Mazliet jānogaida, lai redzētu, kā tirgi maina savu vērtējumu pēc 8.septembra ECB lēmuma un preses konferences. Tomēr jāņem vērā, ka neviens nevar precīzi noprognozēt nākotnes likmi, it īpaši šajos augstas nenoteiktības apstākļos.

Daudz maz droši šobrīd var teikt, ka nekas neliecina par to, lai Euribor likmes sasniegtu savas vēsturiski augstākās vērtības. Un, ja atceramies 2008.gada laiku, tad tajā periodā Euribor likmes sasniedza pat 5% - tik liels likmju kāpums netiek prognozēts,"'uzsver "Swedbank" ekonomiste.

Tiesa, arī viņš norāda, ka Euribor pieaugums veicina arī kredītmaksājumu pieaugumu. Ikmēneša maksājuma pieaugums ir atkarīgs no aizdevuma apmēra, termiņa un sākotnējās likmes, tāpēc katrs gadījums ir individuāls.

Tomēr šobrīd netiek novērota paaugstināta klientu interese attiecībā uz kredītbrīvdienām, un "Luminor" nesagaida to lielos apmēros arī nākotnē, jo iespējamais procentu likmju pieaugums tiek ņemts vērā jau izvērtējot kredīta piešķiršanu. Taču Lukačovs atklāj, ka tiek novērots intereses pieagums par dažādiem veidiem kā mazināt ietekmi no pieagošā Euribor. Viens risinājums ir fiksēt procentu likmi - iespēju vairākus gadus saglabāt to nemainīgu, fiksējot uz laiku līdz 5 gadiem.