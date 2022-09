Iepazīsti NFT pasauli Web3 konferencē “RIGA COMM 2022”

Tāpat kā digitālajam žetonam, arī biznesā darījumiem ir jābūt ar pievienoto vērtību. Šobrīd kompānijām, kas ir ieinteresētas darboties ar NFT projektu, ir iespēja veidot plašākas sadarbības iespējas un iegūt publicitāti medijos. Taču problēma ir pieprasījumā – kamēr nav pietiekami daudz patērētāju, kompāniju interese ieguldīt naudu NFT ir neliela, turklāt tās māc bažas, ka ieguldītā nauda ne tikai neatmaksāsies, bet to var arī ļoti ātri pazaudēt. NFT tirgus vērtību ietekmē arī ārējās vides faktori, piemēram, ekonomika, cilvēku pirktspēja, intereses utt.

Ja ir interese, tad iekļūt Web3 pasaulē nav sarežģīti. Eksperti ir atsaucīgi un piedalās gan dažādās intervijās, stāstot par Web3 iespējām un attīstību, gan darbnīcās, kur interesenti var izveidot savu virtuālo maku un saprast, kā tas darbojas, un izpētīt arī citas tehnoloģijas piedāvātās iespējas. Tomēr ekspertu Baltijā ir ļoti maz, ja salīdzinām ar Eiropu un pasauli, bet jāteic, ka nebūt neatpaliekam no pārējiem. Arī Artūrs ar humoru noteic: “Eiropā un pasaulē satikt speciālistus ir viegli. Varētu izbraukt šodien un katru dienu piedalīties kādā Web3 konferencē, bet mājās atgriezties nākamajā gadā ap šo pašu laiku. Savukārt Baltijā, ja neskaitām specifiskos vienas ķēdes pasākumus kā Honeybadger, ir tikai divi starptautiski tehnoloģiju pasākumi, kuros uzstājas zinoši nozares profesionāļi un piedalās uzņēmēji, vadītāji un dažādu jomu speciālisti no visas pasaules. Viens no tiem ir “RIGA COMM”."