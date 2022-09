Ar kādām dārglietām tiks apbedīta Elizabete II? Tās būs tikai divas!

Lode jeb orbs ir valdnieka dievišķo tiesību simbols, un tā izgatavota no zelta, rotāta ar vairāk nekā 600 dārgakmeņiem, tostarp 30 rubīniem un desmitiem briljantu.

"Filips pats bija autors princeses Elizabetes saderināšanās gredzena dizainam. Gredzens ir no platīna, tā centrā ir apaļš 3 karātu briljants, bet apkārt 10 mazāki briljanti. Gredzens ir īpašs ar to, ka briljanti nāca no Filipa mātes tiāras," gredzenu raksturo eksperte.