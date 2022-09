Vien katrs trešais iedzīvotājs ir pārliecināts, ka ziemā pilnībā spēs samaksāt rēķinus

Saskaņā ar aptaujas datiem 15% iedzīvotāju jau šobrīd skaidri apzinās, ka visdrīzāk rēķinu apmaksu pilnā apmērā ziemā nespēs veikt vai arī to varēs izdarīt vien daļēji (35%). Ņemot vērā lielo nenoteiktību resursu cenu tirgū un līdz ar to arī neizpratni par sagaidāmiem rēķiniem, vēl 13% iedzīvotāju savu potenciālo maksātspēju ir ļoti grūti novērtēt.

Lūkojoties nākotnē un domājot par to, kā šoziem veikt būtiski pieaugušo rēķinu apmaksu, 52% iedzīvotāju norāda, ka visdrīzāk sagaida valsts un pašvaldību atbalstu (kompensācijas, piemaksas, pabalstus u.c.). Visbiežāk šādu palīdzību gaida aptaujātie, kuriem ģimenē ir vairāk nekā 5 cilvēki, savukārt visretāk ar to rēķinās iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem un tādās ģimenēs dzīvojošie, kurās ir viens bērns. Katrs piektais iedzīvotājs (21%) pauž stingru pārliecību par to, ka, domājot par iespējamiem risinājumiem apkures rēķinu segšanai rudens un ziemas periodā, pilnīgi noteikti neplāno paļauties uz valsts un pašvaldību nodrošināto atbalstu.