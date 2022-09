Jau atkal sāp galva? Noskaidro, kas varētu būt pie vainas!

Pārāk bieža bezrecepšu pretsāpju medikamentu lietošana mazina to efektivitāti

Gan saspringuma, gan migrēnas galvassāpes var palīdzēt mazināt ar aptiekā nopērkamajiem pretsāpju līdzekļiem, bet jāatceras, ka pārāk bieža to lietošana – vairāk nekā divas dienas nedēļā – var mazināt to efektivitāti un iepriekš lietotā deva var vairs nepalīdzēt. Bez ārsta vai farmaceita konsultācijas nedrīkst devu palielināt, jo var izpausties arī kādas no blakusparādībām. Ja galvassāpes ir bieži un ir iepriekš pieminētie simptomi, jādodas ir pie ģimenes ārsta vai neirologa, kurš noteiks galvassāpju veidu un ārstēšanu, lai samazinātu lēkmju biežumu un intensitāti.