Ekonomistu apvienības partiju vērtējuma līderes "Attīstībai/Par!", "Jaunā Vienotība" un "Konservatīvie"

"Lai arī partijas apzinās izaicinājumus, kuri saistīti ar energoresursu cenu sadārdzinājumu un pieejamību īstermiņā, iztrūkst sistēmiska un aptveroša pieeja energoapgādes drošuma paaugstināšanai vidējā un ilgtermiņā. Piedāvātie pasākumi un risinājumi ir nepilnīgi," norāda viens no EA ekspertiem Andris Liepiņš.

Piemēram, partijas sola palielināt finansējumu - strādājošo algām vai nozarei kopumā -, taču gandrīz neviena no programmām nesniedz skaidrojumu, kādā veidā tiks sagādāts solītais papildu finansējums.

Krievijas uzsāktā kara Ukrainā ietekmē mainījusies arī partiju retorika iekšējās un ārējās drošības jautājumos. "Drošības jautājumā partiju programmās dominē priekšlikumi palielināt aizsardzības budžetu un stiprināt Latvijas dalību kolektīvās drošības sistēmās. Krievijas agresija Ukrainā ir atvieglojusi kandidātu pozīciju militārās drošības jautājumos, tomēr, acīmredzot, orientēšanās uz aizsardzību novērsusi to uzmanību no nepieciešamības stiprināt tiesisku valsti, kas šajās vēlēšanās lielākai partiju daļai vairs nešķiet aktuāla," norāda viens no EA ekspertiem Lauris Liepa.