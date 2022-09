"Latvenergo": Līdz septembra vidum iepildītā gāze Eiropas krātuvēs nosedz trešdaļu no ES patēriņa ziemā

Šogad janvārī dabasgāzes krātuvju aizpildījums Eiropā bija zem piecu gadu vidējā līmeņa, kas ietekmēja arī dabasgāzes augsto cenu līmeni. Turklāt karadarbība Ukrainā un politiskie lēmumi samazināt Eiropas atkarību no Krievijas degvielas un atsevišķu valstu un uzņēmumu atteikšanās no Krievijas dabasgāzes izmantošanas radīja bažas par turpmākajām dabasgāzes piegādēm. Uz šī fona Eiropas Padome pieņēma regulu par pazemes gāzes glabātavas dalībvalstu teritorijā līdz 2022.gada 1.novembrim aizpildīt vismaz līdz 80% no to jaudas, un līdz turpmākajam ziemas periodam - līdz 90%. Šī Eiropas regula paredz, ka uzglabāšanas jauda katrai valstij ir atšķirīga, kas atkarībā no situācijas varēs daļēji sasniegt uzglabāšanas mērķi.