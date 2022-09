Ieteikumi drošākai braukšanai rudens sezonā

Lieta, no kā rudens sezonā nav iespējams izvairīties, ir mitrums. Tas liek par sevi manīt, radot kondensātu uz logu stikliem ikreiz, kad lietainā laikā sēžamies pie stūres. Pasliktināta redzamība ir ļoti bīstama, tāpēc pirms braukšanas sākšanas ir jāpārliecinās, ka logi ir tīri ne tikai no ārpuses, bet arī no iekšpuses. Daudzi no mums, ļoti iespējams, nezina, ka netīri logi aizsvīst biežāk nekā tīri logi.