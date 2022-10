Stādām kokus rudenī: kā palielināt meža nākotnes vērtību pat līdz 25%

Pirmais rudens mēnesis jau tuvojas izskaņai, un laiks kļūst arvien vēsāks, liekot aizdomāties par to, līdz kuram brīdim vēl var paspēt ķerties pie koku stādīšanas. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) “Sēklu un stādu” ražošanas izpilddirektore Laima Zvejniece iedrošina - vēl nekas nav nokavēts: “Ja silts rudens turpinās, to var darīt līdz pat oktobra beigām, bet ar dažiem riskiem tomēr ir jārēķinās.”