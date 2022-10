Ar ko uzlāpīties pēcvēlēšanu dienā?

Mēs visi gribam izkļūt no tās vietas, kurā esam! Pievienojos vēlētājam, kas TVNET atbildēja šādi. Ja nojausma par to, kur virzāmies un kas pieklājīgā vārdā saucas krīze, visiem ir puslīdz vienāda, tad izpratne par to, kā izkļūt no šī neatlaidīgi ieraujošā kosmiskā melnā cauruma, atšķiras.