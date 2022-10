Levits Rīgas pilī tiksies ar visiem 14.Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem

Pēc tam prezidentam paredzētas tālākās tikšanās līdz apmēram plkst.13 un pēc tam vēl citas tikšanās ar partijām no apmēram plkst.14.

Kā ziņots, pēc būtības kā vienīgais reālais nākamās valdības vadītājs tiek minēts pašreizējais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), savukārt koalīcijas kodolu varētu veidot JV, "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA).

Ja galīgajos vēlēšanu rezultātos paliktu spēkā svētdienas vakara situācija, ka "Attīstītībai/Par!" netiek ievēlēta Saeimā, tad viens no variantiem būtu, ka koalīciju veidotu tikai trīs partijas - JV, AS un NA, kurām pēc Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicētā aprēķina varētu būt vairākums ar 54 vietām Saeimā.

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) vēl nezaudē cerības pārliecināt pārējos sadarboties, tomēr pašlaik no koalīcijas potenciālā kodola partiju puses lielā mērā nosprausta "sarkanā līnija" sadarbībai ar tādu ZZS, kura turpina sadarbību ar Aivaru Lembergu. ZZS no savas puses pauž, ka no Lemberga nenorobežosies.