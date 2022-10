Visām iestādēm un uzņēmumiem būs vēl vairāk jādomā par kiberdrošību

“Protams, tas viss sekmē arī to, ka kiberdrošības nozare aug un attīstās un tajā šobrīd ir tūkstošiem ražotāju, kas ir virtuāli sadalīti apmēram 17 galvenajās kategorijās, bet kiberdrošības izaicinājumi, īpaši kontekstā ar LR ekonomiskajiem izaicinājumiem, joprojām ir augsti, jo, manuprāt, pārsvarā Latvijas organizācijās un uzņēmumos ir apmēram 50 % no tā sauktā kiberdrošības risku pārvaldības rīku un risinājumu “džentelmeņa komplekta”. Un konstanti trūkst cilvēkresursu. Tāpēc arī kiberdrošībā ir milzīga nozīme gudrajām, automātiskajām aizsardzības sistēmām, kuras var iedalīt tādās kā trijās grupās – preventīvie, reaktīvie un ar pašu incidentu saistītie risinājumi,” izsakās kiberdrošības eksperts no “Headtechnology” Andris Soroka, kurš jau 12 gadus organizē lielāko kiberdrošības konferenci Baltijā “DSS ITSEC” un šogad iesaistās arī “RIGA COMM” kiberdrošības konferences veidošanā. Nelielu daļu no šīm inovatīvajām aizsardzības tehnoloģijām “RIGA COMM” apmeklētājiem būs iespēja apskatīties un iepazīt klātienē gan dalībnieku stendos abās pasākuma dienās, gan konferences sadaļā 7. oktobrī.