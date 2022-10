Skaistums pirmajā vietā – HUAWEI nova 10 Pro

Vēl viena ievērības cienīga nova 10 Pro detaļa ir SuperCharge Turbo ātrā uzlāde. Komplektā iekļauts 100W lādētājs, kas 4500 mAh bateriju pilnībā piepilda nepilnā pusstundā. Izmēģinājuma nedēļās tā bija viena no sajūsminošākajām pieredzēm – beidzot pārstāt domāt par telefona uzlādes līmeni. No rīta pamostoties un konstatējot, ka akumulatora krājumi ir gandrīz iztērēti, atlika to pielikt pie vada, aktivizēt SuperCharge Turbo režīmu un brokastu 10 minūtēs ekrāna stūrī jau lepni gozējās skaitlis 70%. Vēl 10 minūtes vannas istabā un jau visi 100%. Uzlādēšana no pilnīgi tukšas baterijas jeb 0%, kas ikdienā gadās visai reti, līdz pavisam pilnai, aizņēma 28 minūtes.