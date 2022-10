Bitenieks ar fotokameru uz pleca – Māris Kreicbergs

No saimes ienesums pārsniedz 40 kilogramu, kopumā ap simts 200 litru medus mucu. Pēc aukstuma un karstuma vēlāk palīdzēja griķu, amoliņu, facēliju un daglīšu ziedēšana – no tiem laukiem bija labi ienesumi, kas vidējos rādītājus uzlaboja. Man ir svarīgi, lai no saimes izdotos sasniegt vidējo ražu.