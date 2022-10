VNĪ: Valmieras drāmas teātra pārbūvi iecerēts pabeigt 2024.gada pavasarī

VNĪ skaidroja, ka faktiskā "SBSC" būvdarbu izpilde no 2021.gada 4.oktobra līdz 2022.gada 31.septembrim bija 17%, lai gan atbilstoši būvdarbu grafikam bija jābūt 50% no kopējā būvdarbu apjoma. Tāpat būvnieks nespēja pamatot būvniecības izmaksu sadārdzinājumu 50% apmērā no būvdarbu līguma summas.