Darbam no mājām nevajadzētu pārvērsties par darbu 24/7 - kā to novērst?

Izdegšanas sindroms. Pārāk daudz darba stundu ir īsākais ceļš uz izdegšanu, no kuras var būt grūti atgūties. Efektīvi izvairīties no izdegšanas var, sākot novilkt stingras robežas starp darba un brīvo laiku, jo jārēķinās, ka atkopšanās no šī sindroma var ilgt no dažām dienām līdz pat vairākiem mēnešiem vai gadiem.