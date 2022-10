LM piedāvā veikt izmaiņas minimālā ienākuma sliekšņa aprēķinā

Pabalsti un atbalsts, kas piesaistīts minimālā ienākuma slieksnim, būtu pārskatāmi ikgadēji, lai to apmērs atbilstu sociālekonomiskai situācijai valstī, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajā diskusijā "Vai līdzekļi sociālajam atbalstam sasniedz mērķi?" uzsvēris LM valsts sekretārs Ingus Alliks, klāstot, ka LM 2014.gadā piedāvāja piesaistīt minimālo ienākumu noteikšanu un regulāru pārskatīšanu pie noteikta ekonomiska lieluma, lai mazinātu nabadzību.

Ministrija izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos minimālo ienākumu sliekšņu noteikšanas pilnveidošanai un pārskatīšanas regularitātei. Minimālo ienākumu atbalsta pilnveidošanai ir paredzēta pāreja no minimālā ienākuma sliekšņa skaitliskās vērtības eiro izteiksmē uz procentuālo vērtību no visu mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu mediānas. Turklāt to ir paredzēts pārskatīt katru gadu, nevis kā ir noteikts līdz šim - ne retāk kā reizi trijos gados.