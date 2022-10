Eiropa pārcietīs gaidāmo ziemu, taču lielākās bažas ir par aiznākamo ziemu

Astoņus mēnešus pēc Krievijas kara noziedznieka Vladimira Putina uzsāktā kara Ukrainā Eiropa ir atteikusies no sava galvenā enerģijas avota. Eiropa ir atteikusies no Krievijas naftas, lai mazinātu tās ieņēmumus, no kā finansēt Krievijas kara mašīnu, bet Krievija ir izdarījusi tā, lai Eiropa vairs nesaņemtu Krievijas gāzi.