2 valstis, ko šķir viens tilts: ko redzēt Kopenhagenā un Malmē?

Prāmju pārvadātāja DFDS prāmis Zviedrijas krastus sasniedz agri no rīta Zviedrijas karaļa ostas pilsētā Karlshamnā, kas ceļotājiem dod iespēju dienu iesākt sparīgi un pēc salda miega un labām brokastīm doties piedzīvojumos.

Šis ir ne vien ātrs, bet arī ērts un salīdzinoši lēts, kā ceļotāji var nokļūt Zviedrijas dienvidos, turklāt to iespējams darīt ar savu auto, paņemot līdzi visu, kas nepieciešams lieliskām brīvdienām un ietaupot līdzekļus uz nomas auto īri. Prāmis kursē ik dienas 21:00 no Klaipēdas ostas un Karlshamnā ierodas nākamajā rītā 8:00. Kamēr prāmis kuģo pa Baltijas jūru, ceļotāji aicināti atpūsties, ieturēt vakariņas kādā no restorāniem uz klāja, lai patiesi enerģijas pilni sasniegtu Zviedrijas krastus nākamajā rītā.