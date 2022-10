23 gadi cietumā par noziegumu, kuru neesi pastrādājis

Policijai tas bija daudzsološs pavediens. Sajeds bija bijušais Lī puisis. Attiecību problēmas ir biežs iemesls vardarbībai. Policijai izdevās arī piekļūt informācijai par Sajeda ienākošajiem un izejošajiem zvaniem, kā arī atrašanās vietu Lī slepkavības dienā. Tika iztaujāti arī divi Sajeda draugi, no kuriem viens teica, ka 1999. gada 13. janvārī saņēma zvanu no Sajeda telefona, bet otrā klausules galā bijis otrs iztaujātais draugs. Viņš sākumā gan noliedzis, ka būtu zvanījis, bet tad atklāja, ka ir palīdzējis Sajedam tikt vaļā no Lī līķa un automašīnas. Tiesa, šā drauga liecības krasi atšķīrās dažādās intervijās, kā arī viņa uzvedība bija dīvaina, rakstīts izdevumā “All That Is Interesting”.