Biopesticīdi – būt vai nebūt?

Pētījumā arī konstatēts, ka biopesticīdiem ir zemāka efektivitāte nekā ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem. To efektivitāti samazina arī neparedzamie laikapstākļi. Tiek lēsts, ka biopesticīdu efektivitāte sasniedz līdz 60%, tie jālieto biežāk un lielākos daudzumos, savukārt ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu efektivitāte ir 80% un augstāka.

Lauksaimniekiem ir jānovērtē slimību vai kaitēkļu izplatības līmenis un, pamatojoties uz to, jāizlemj, kad lietot biopesticīdus un kad lietot iedarbīgākus līdzekļus.

Līdz ar precīzajām lauksaimniecības tehnoloģijām, viedajiem smidzinātājiem, kas atpazīst lauka robežu, un, to pārkāpjot, automātiski izslēdzas, kas atpazīst un pielāgo smidzinājumu nezālēm (t.i., smidzinātājs aktivizējas tikai virs konkrēta objekta – nezāles, tādējādi samazinot AAL patēriņu platībā), mums izdosies samazināt ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, nodrošinot kvalitatīvu un drošu ražu. Saruks arī pesticīdu atliekvielu līmenis un ietekme uz cilvēku veselību un vidi.