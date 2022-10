ASV un Eiropas dažādās cīņas ar inflāciju: kas kapitulēs pirmais?

Pieprasījuma virzīta inflācija vistiešāk skar ASV, kur gandrīz divas trešdaļas no patēriņa cenu kāpuma nosaka no resursu cenām tiešā veidā neatkarīgas preču un pakalpojumu kategorijas jeb pamatinflācija. Tai pašā laikā pēcpandēmijas patēriņa buma izraisītie vētrainie cenu pieaugumi ASV, kā, piemēram, lietotām automašīnām, jau sāk iet pretējā virzienā. Nākamgad pamatinflācijas bremzēšanas virzienā varētu sākt “strādāt” arī Federālās rezervju sistēmas orķestrēts atslābums ASV mājokļu tirgū – īres maksu kāpums patlaban nodrošina ceturtdaļu no 8,2 % inflācijas, kas reģistrēta ASV.