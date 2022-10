Abas Korejas apmainās ar brīdinājuma šāvieniem

Pēdējo nedēļu laikā Ziemeļkoreja vairākkārt izmēģinājusi īsa darbības rādiusa ballistiskās raķetes, ka arī gan no austrumu, gan rietumi krasta raidījusi vairākus simtus artilērijas lādiņu, apgalvojot, ka tādejādi reaģējos uz Dienvidkorejas militārajām aktivitātēm.

Savukārt Seula un Vašingtona uzsver, ka to kopīgajiem manevriem ir vienīgi aizsardzības rakstus un ka to mērķis ir atturēt Ziemeļkoreju no iespējamā uzbrukuma.