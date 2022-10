Mežs – tava banka: 5 rudens darbi, lai vairotu mežaudzes vērtību

Konsultējoties ar AS “Latvijas valsts meži” mežkopības darbu ekspertu Juri Katreviču, meža īpašnieku zināšanai stāstīsim par to, kādi darbi mežā būtu veicami rudenī līdz ziemas sākumam.

Viens no svarīgiem rudenī veicamiem darbiem ir augsnes gatavošana pirms meža stādīšanas. Augsni gatavo rudenī, bet kociņus stāda pavasarī. Šis darbs, protams, veido daļu no kopējām meža audzēšanas izmaksām, taču to noteikti ir vērts darīt.