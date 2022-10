Elektrības rēķini kļūs vēl lielāki? Arī "Sadales tīkls" grib celt tarifus

Jau izskanējis, ka AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) tarifi no nākamā gada varētu kāpt vairākas reizes, līdz ar to "Sadales tīkls" jau strādā pie aprēķiniem, lai novērtētu jaunā pārvades tarifa izmaksu ietekmi uz sadales tarifu, un attiecīgi jauna tarifa projekta.