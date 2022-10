Sociālā dzīve/nāve ⟩ "Šeit ir manas mājas, šeit man ir kā paradīzē!" Janīnas izglābšanās

Pazīmēju, man sākās neliela interese par mākslu," stāsta Janīna. Tad viņa nodarbībās iemācījās, kā no aplikāciju papīra izveidot mākslīgos ziedus. Šī nodarbe sievietei esot atvērusi jaunu pasauli. "Tā es sāku darboties tajā kabinetā no rīta līdz pusdienlaikam."

Janīna stāsta, ka viņai nav radinieku: "Man ir brālis, bet es viņu neskaitu par radinieku. Viņš man ir svešs cilvēks." Bet sieviete šogad ir izveidojusi attiecības ar vīrieti no Ukrainas. "Man ir draugs no Ukrainas. Vairāki cilvēki atbrauca no Ukrainas aprīlī - īsti nezinu, cik daudzi precīzi, bet jā - sadraudzējos ar vīrieti no Ukrainas."