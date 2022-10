Šoruden 200 Latvijas sievietes uzsākušas apmācības programmā "Work in Tech"

Mācības cikls ir trīs mēneši, un programmas absolventēm organizatori nodrošinās atbalstu un konsultācijas atbilstoša darba atrašanai nozarē.

Apmācību programma "Work in Tech" paredzēta sievietēm, kuras vēlas iegūt kvalifikāciju IT nozarē, kā arī uzsākt vai turpināt darbu ar IT saistītā jomā. Kopumā programmu līdz šim beigusi 121 dalībniece, un vairāk nekā 50% no viņām pēc mācībām ir devušās tālāk IT nozarē, uzsākot darba gaitas tajā vai turpinot apmācības programmēšanā.

Šajā rudenī apmācībām pieteikušās sievietes plašā vecuma amplitūdā no 18 līdz 60 gadiem, lielākoties 31-35 gadu vecumā. Vairums jeb 49% no viņām ir rīdzinieces, bet pārstāvēti ir visi Latvijas reģioni, un pieteikumi saņemti arī no citām valstīm. Lielākoties jeb 67% gadījumu šīs sievietes jau ir ieguvušas augstāko izglītību un līdz šim strādājušas visdažādākajās jomās - izglītībā, tirdzniecībā, ražošanā, uzņēmējdarbībā, medicīnā, jurisprudencē, viesmīlībā, radošajās profesijās un citur.

Sertificēto programmu "Work in Tech" izstrādājis uzņēmums "Google" ar "Coursera". Programmas dalībniecēm tiek nodrošināta piekļuve virknei praktisku uzdevumu, dodot iespēju apgūt IT sistēmu izveides un atbalsta funkcijas vidē, kas ļoti līdzīga reālās dzīves situācijām un ir nozīmīga veiksmes atslēga darbam IT vidē.