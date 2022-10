Kā populārs reperis antisemītisku izteikumu dēļ zaudēja lielāko daļu savas bagātības

Mīnus pusotrs miljards dolāru

Pēc “Forbes” aprēķiniem, darījums ar “Adidas” bijis 1,5 miljardu dolāru vērts, ņemot vērā gada peļņu, ko no sadarbības līguma guva Vests. Aptaujājot nozares ekspertus, “Forbes” noskaidroja, ka dividendes, kuras Kanje ieguva no “Adidas”, faktiski bija kā maksa par autortiesībām uz mūziu un filmām. Faktiski, Vests varēja pārdot tiesības uz savu “Adidas” preču kolekciju tāpat, kā to izdarīja Bobs Dilans, Brūss Springstīns un citi mūziķi, pārdodot autortiesības uz savām labākajām dziesmām.