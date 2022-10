Ar vidējo algu par maz: izpētīts, cik jāpelna pilnvērtīgai dzīvei Latvijā

Uz jautājumu, cik vajadzētu pelnīt "uz rokas" mēnesī pilnvērtīgai dzīvei Latvijā, trešdaļa (32%) cilvēku vecumā no 18 līdz 29 gadiem norāda summu robežās no 1501 eiro līdz 2000 eiro. Tā ir vispopulārākā atbilde arī vecumā no 30 līdz 39 gadiem, ko atzīst katrs trešais (34%) aptaujātais iedzīvotājs. Nākamā izplatītākā atbilde šajā vecumā ir virs 1000 eiro, bet nepārsniedzot 1500 eiro, ko norāda katrs ceturtais (27%) respondents. Savukārt auditorijā no 18 līdz 29 gadiem otra populārākā atbilde liecina, ka (21%) cilvēku vajadzētu pelnīt "uz rokas" no 2001 eiro līdz 2500 eiro.