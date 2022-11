Četras lielas acis lielisku fotogrāfiju uzņemšanai

lēcas tiek pasargātas no skrāpējumiem, kad ierīce guļ uz galda uz muguras.

Atšķirībā no labi zināma Kalifornijā projektētā produkta, kura pēdējo gadu modeļos telefons pilnībā balstās uz lēcu stikla.

Gabarītu ziņā Mate 50 Pro uz vidusmēra viedtelefonu fona īpaši neizceļas. 8,5 milimetru biezums un 209 gramu svars liecina, ka tas ir mazliet «būdīgāks» par ierasti plānajiem modeļiem, taču ikdienas lietošanā šīs nianses nav jūtamas. Ekrāna nolocītās malas ierīcei gan vizuāli liek izskatīties plānākai, gan padara to ērtāk turamu plaukstā. Tā kā korpusu no abām pusēm klāj gluds, spīdīgs aizsargstikls, pirkstu nospiedumi ir labi redzami. Tādēļ lieti noderēs komplektācijā iekļautais caurspīdīgais silikona aizsargvāciņš. Tā izvirzītās apmales sniedz papildu aizsardzību kameras blokam, kas neapšaubāmi ir viena no intriģējošākajām šī tālruņa detaļām.