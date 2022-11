Biedrība: Interaktīvo azartspēļu patēriņš samazinās, finanšu pratība - pieaug

Vienlaikus aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa cilvēku neprastu atšķirt Latvijā licencētu azartspēļu vietni no nelicencētas, proti, no tādas, kas Latvijā darbojas nelegāli. 71 % respondentu atbildēja, ka neprastu atšķirt licencēto vietni no nelegālās, 16 % prastu, bet 13 % bija grūtības sniegt atbildi. Tajā pašā laikā 45 % aptaujāto vispār nezina, ka mēdz būt licencētas un nelegālas interaktīvo azartspēļu vietnes, 44 % to zina, bet 11 % bija grūtības sniegt savu atbildi par šo jautājumu.