Pensionēšanās vecums palielinās: vai ir pamats uztraukumam?

Sava finanšu plānošana

Lai atbildētu uz jautājumu, cik daudz ir jākrāj, sākumā jānoskaidro – cik daudz gribētu saņemt? Sagaidāmo pensijas apjomu nosaka ar tā saukto aizvietojamības koeficientu, kas paredz, cik lielu daļu no līdzšinējiem ienākumiem var veidot pensija. Jo augstāks šis rādītājs, jo labāk, – pasaulē kā mērķi to definē virs 70% no līdzšinējiem ienākumiem.