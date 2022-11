Trijās pašvaldībās Latvijā samazināsies apkures tarifi

SIA “Ikšķiles māja” siltumenerģijas tarifs

SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas tarifs

Tarifa samazinājums ir saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu. Komersants siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp AS “Valmieras piens”, kam SPRK apstiprinājusi par 38,6% zemāku siltumenerģijas ražošanas tarifu – 208,34 EUR/MWh. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 101,60 EUR/MWh.

SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas tarifs

Tarifs būs spēkā līdz nākamā gada 30.aprīlim. Tarifa kāpumu ietekmējušas pārskatītās šķeldas un granulu cenas. Komersants daļu no siltumenerģijas iepērk no citiem siltumenerģijas komersantiem, bet atlikušo daļu saražo pats, izmantojot biomasu (šķeldu un granulas). Rezultātā tarifā iekļautās kurināmā izmaksas (biomasa) veido 65,4% no kopējām tarifu veidojošajām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, jo tarifa apmērs pārsniedz noteikto 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 86,73 EUR/MWh.