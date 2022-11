Pasaules kauss futbolā kļuvis par "mīnu lauku" reklāmdevējiem

Citādāka situācija

Nozīmīgs faktors ir arī katras komandas sniegums, it īpaši Pasaules kausa dalībvalstīs. Ja komanda izkļūs no grupas un izslēgšanas spēlēs spēs pārsteigt, tad arī reklāmdevēji vēlēsies “savu daļu no veiksmes pīrāga”. Piemēram, ja Francija spēs tikt līdz finālam, tas televīzijām Francijā, kam ir tiesības pārraidīt Pasaules kausu, ļaus gūt vēl lielākus reklāmas ienākumus. Ja Francija netiks ārā no savas apakšgrupas, tad gan pieprasījums pēc reklāmām var ļoti strauji kristies, tādējādi – potenciāli atņemot arī lielu naudu reklāmas ienākumos.