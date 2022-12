TVNET labdarības akcija "Sagādā prieku". Kļūsti par rūķi ukraiņu bērniņiem!

Patiesībā katra bērna kārotā dāvaniņa ir ar zemtekstu... Pusaudzis Valentīns skumst pēc savas profesionālās futbola bumbas, jo bēgot tā nebija prioritāte. Tāpat piecgadniece Miroslava no Luhanskas apgabala Volčanskas vēlas interaktīvu spēļu kaķīti, jo, iespējams, tur nācās atstāt savu īsto četrkājaino draugu. Mazais Kirils no Doneckas vēlas Ziemassvētkos sev draugu - robotiņu Wall-E un, turpinot vēstulē lasīt, ka tētis ir kalnracis, uzreiz top skaidrs, ka robotiņš, kurš animācijas filmiņā katru dienu iet un rok, simbolizē mīlestību pret tēti. Margarita no Odesas lūdz iespēju satikt zirgus - arī šī vēlme ir alkas pēc sirdsmiera un mīlestības. Bet mazais Ļevs no Mikolajivas, bērns ar īpašām vajadzībām, lūdz vecītim velosipēdu, kuru nevarēja paņemt līdzi. Tieši velosipēds palīdz zēnam pārvietoties vieglāk, un mamma saka, ka lieliski attīsta arī viņa prātu.