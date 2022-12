Latvijā uz vienu iedzīvotāju iegūst vairāk iekšzemes materiālu nekā vidēji ES

Kopumā aprites ekonomika ir viena no ilgtspējīgas attīstības pamata sastāvdaļām. Tā ir uzņēmumu darbības modeļa maiņa, samazinot vajadzību iegūt jaunas izejvielas, bet atrodot veidus, kā iegūt vērtību no produktu izstrādes pārpalikumiem. Tātad šī pieeja palīdzēs patērēt mazāk resursus, un atrast jaunu lietojumu jau daļēji izmantotajiem. Tas ir viens no ekonomiskās darbības modeļiem, kā varam atdalīt ekonomisko izaugsmi no negatīvas ietekmes uz vidi un siltumnīcefekta gāzu emisijām.