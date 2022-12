Rajevskis: opozīcija veiksmīgi izspēlēja taktisko spēli

Rajevskis uzsvēra, ka šī nav nedz pirmā, nedz arī pēdējā reize, kad Saeimā tiek pieņemti grozījumi, kurus neatbalsta kāda no Saeimas komisijām. Viņa ieskatā, tā vairāk bija taktiskā spēle no opozīcijas puses. Opozīcija maksimāli mēģināja pievērst uzmanību jautājumam, vai šādi amati vispār ir vajadzīgi, līdz ar ko politiskā darbība Saeimas Juridiskajā komisijā bija "pavadoša fona aktivitāte", lai komunikācijā ar sabiedrību aktualizētu šo jautājumu.

"Ja no opozīcijas puses tā bija veiksmīga taktiskās komunikācijas izspēle, tad no pozīcijas puses tā bija pietiekami neveiksmīga," norāda Rajevskis.

Viņš pieļauj, ka vismaz viena no koalīcijas partijām - "Jaunā vienotība" (JV) - zināmā mērā speciāli piespēlēja opozīcijai, lai vājinātu vienu no saviem partneriem, proti, "Apvienoto sarakstu" (AS). JV visā šajā spēlē īpaši akcentēja, ka AS mēģina izveidot jaunus amatus," skaidroja Rajevskis.