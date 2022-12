"Dobeles dzirnavnieks" pabeidzis "Rīgas dzirnavnieka" iegādi

Kompānijā arī atzīmē, ka 10 gadu laikā "Dobeles dzirnavnieks" savā attīstībā investējis vairāk nekā 120 miljonus eiro un no neliela vietējā uzņēmuma ar niecīgiem eksporta apjomiem spējis kļūt par lielāko pastas ražotāju Ziemeļeiropā un vienu no lielākajiem BIO pārslu ražotājiem Eiropas Savienībā. "Mūsu uzkrātā pieredze, zināšanas un modernā tehniskā bāze sniegs būtisku ieguldījumu arī AS "Rīgas dzirnavnieks" attīstībā," stāsta Amsils.