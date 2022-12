Kā droši iepirkties internetā un Ziemassvētkos sev neuzdāvināt nepatikšanas

E-pasta adrese - ja pērc kaut ko tādu, par ko labāk negribētu redzēt reklāmas (slepena dāvana otrajai pusītei, intīmās preces un citi pirkumi, kas nav domāti svešām acīm), ieteicams atvērt pārlūku inkognito režīmā un neievadīt tajā savu e-pasta adresi. Ja tomēr to dari, izmanto e-pastu, ko nelieto ikdienā, vai anonimizētu e-pastu. "Apple" ierīces piedāvā funkciju "Hide my email", kas darbojas tā: "Apple" ģenerē unikālu e-pasta adresi, un visi tirgotāja e-pasti caur to tiek automātiski pārsūtīti uz tavu parasto e-pasta adresi. Tādā veidā interneta vietnei nav informācijas par tavu reālo e-pasta adresi.