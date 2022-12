Putina draudi zaudē ietekmi jeb kā Eiropa mācās dzīvot bez Krievijas gāzes un naftas

Krievijas diktators Vladimirs Putins sevi līdz šim uzskatījis par “enerģētikas caru”, kurš var diktēt noteikumus ne tikai savā valstī, bet arī citos reģionos. Tomēr šīs dienas tuvojas beigām – pasaule jau meklē (un atrod) alternatīvas Krievijas gāzei un naftai, mazinot atkarību no totalitārās valsts. Kremļa ieņēmumi no energoresursiem samazinās, un tas rada arvien lielāku spiedienu Krievijas budžetam. Arī karš Ukrainā Krievijai kļūst pārlieku dārgs.

Iemesls tam ir vienkāršs – šogad būtiski palielinājies sašķidrinātās dabasgāzes piegāžu apjoms. Tāpat audzis arī piegāžu apjoms no citiem dabasgāzes avotiem, ne tikai no Krievijas. Pēc iebrukuma Ukrainā Krievijas gāzes daļa Eiropas Savienībā no 46% ir samazinājusies līdz 9%. Lūzuma punktu izdevās sasniegt, jo Eiropai izdevās panākt vienošanos par gāzes piegādēm no Norvēģijas un Alžīrijas. Vēl lielāku efektu Eiropai radīja gāzes piegādes no ASV un citām valstīm.