Otrdien sniega un apledojuma dēļ daudzviet Latvijā apgrūtināta braukšana

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam (Saulkrastu apvedceļš), Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Līgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Olaines līdz Elejai, Liepājas šosejas (A9) posmā no Skrundas līdz Kalvenei un no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, uz Ventspils šosejas (A10), uz autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11), Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Stolbovkai, šosejas Grebņeva-Medumi (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15) un valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).