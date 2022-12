Krievijas jēlnaftu importēt nedrīkst: līdz "patiesības mirklim" gan jāpagaida

Kādas naftas imports ir liegts?

Eiropas Savienība tagad liedz Krievijas jēlnaftas importu no jūras, tādējādi izslēdzot no tirgus 90% Krievijas jēlnaftas importa. Tas ir ļoti spēcīgs gājiens, ņemot vērā, ka Eiropa 2021. gadā no Krievijas saņēma trešo daļu sev nepieciešamās jēlnaftas. Savukārt Krievija eksportēja uz Eiropu vairāk nekā pusi no sava kopējā eksporta apjoma.