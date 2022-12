Kāpēc vides apsaimniekošana ir neatņemama šodienas mežsaimniecības sastāvdaļa

Kā vienas no biežākajām mežu īpašnieku kļūdām, kas nodara lielu postījumu videi, viņš min cirsmu nesakopšanu un egļu astoņzobu mizgrauža izplatības nepietiekamu apkarošanu: “Lai arī aizvien retāk, tomēr joprojām var novērot, ka pēc mežizstrādes cirsmas tiek atstātas bez tālākas apsaimniekošanas, respektīvi, netiek iestādīts jauns mežs vai arī tas netiek pienācīgi kopts. Pietiekami netiek ierobežota arī egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, izvācot invadētos kokus no meža vai apturot mežizstrādes darbu egļu audzēs mizgraužu vairošanās laikā.”

“Var saprast to mežu saimnieku sašutumu, kuru īpašums ir īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kur aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. Faktiski īpašnieks ir situācijas ķīlnieks, nespējot gūt materiālu labumu no sava īpašuma. Principam vajadzētu būt šādam: ja valsts nosaka aprobežojumus meža īpašumam par labu visai sabiedrībai, piemēram, izveidojot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai mikroliegumu, tad valstij arī būtu jākompensē meža īpašniekam no mežsaimniecības neiegūtā peļņa.”