Izrādās, ka arī antīkās skulptūrās redzami falli

Attēlā redzamā skulptūra veidota no kvadrātveida pīlāra, uz kura atrodas dieva galva un falls. Skulptūra savu vārdu iegūst no Hermeja, antīkās Grieķijas dievu panteona emisāra jeb dievu vēstneša. Hermejs bija pazīstams arī kā ceļotāju, kopienu, māju, ieeju un izeju, kā arī ganāmpulku sargs. Antīkajā Romā Hermejs saukts par Merkūriju.

Reaģējot uz aicinājumu, no izstādes tika izņemti trīs no trīsdesmit igauņu mākslinieka Sandersa Raudsepa darbiem – cikla "Your own alternative Jesus" jeb "Tavs alternatīvais Jēzus" darbi "Tauta ir aunu bars", "Juzy" un "Dicksus".