Fakti, ko jūs vēl nezinājāt par pakomātiem

Vidēji diennaktī „Venipak“ 23 izveidotajos termināļos Baltijas valstīs pircējiem tiek sašķiroti un nogādāti 42 tūkstoši sūtījumu. Cauru diennakti vairākās maiņās cilvēki rūpējas par to, lai sagatavotās paciņas nonāktu pie saviem pircējiem. Piemēram, ja darba dienas sākumā tiek izsūtīta paka no Klaipēdas, to jau nākamajā dienā saņem adresāts Rīgā vai arī kādā no citām pislētām.