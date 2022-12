Neparasti šaurs un neparasti labi aprīkots viedtālrunis – Sony Xperia 5 IV

Uzmanību šajā tikai 172 gramus vieglajā ierīcē piesaista arī aizmugurējās fotokameras bloks. Tas ir mūsdienu ierīcēm neparasti mazs un izraisa divējādas sajūtas. No vienas puses nelielais kameras bloks piestāv kompaktajam dizainam un priecē ar diskrētumu. Tas neizlien daudzus milimetrus uz āru un nepadara ierīci neadekvāti nesimetrisku. Taču no otras vizuāli mazās lēcas liek Xperia 5 IV izskatīties pēc 3-4 gadus veca modeļa, kas pircējus var nepārliecināt.

Kā gan šai ar Zeiss lēcām aprīkotajai kamerai veicās reālā darbībā? Te vajadzīga neliela atkāpe japāņu filozofijā. Kā zināms, Sony ražo visa veida elektroniku, un koncerna inženieri iemanījušies ļoti veiksmīgi pārnest labākās tehnoloģijas no viena segmenta uz citu. Xperia viedtelefoni regulāri saņem kādu «dāvanu» no Bravia televizoru sērijas, attēla apstrādes procesorus un risinājumus no fotokameru divīzijas, kā arī pa kādai tehnoloģijai no leģendāro Sony mūzikas atskaņotāju veidotājiem. Arī Xperia 5 IV šajā ziņā nav apdalīta –