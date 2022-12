Eiropa nav nosalusi bez Krievijas gāzes, taču saskaramies ar "pirmo sala eksāmenu"

Pirmais solis Eiropai

Gāze nav Eiropas sankcionēto nozaru sarakstā, atšķirībā no naftas un oglēm, jo Eiropas Savienība nevēlējās atteikties no lēta un relatīvi tīra energoresursa. Tiesa gan, Krievijas diktators Vladimirs Putins pats lēma “piegriezt” gāzes krānu. Kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā Kremlis ar dažādiem aizbildinājumiem samazināja gāzes piegādes Eiropai par 80%.

Ņemot vērā, ka Eiropas Savienība no Krievijas iepirka 40% no saviem gāzes krājumiem, bet atrast citus piegādātājus nav viegli, Eiropu biedēja fakts, ka sākoties ziemai būs masveidā jāslēdz rūpnīcas, bet iedzīvotājiem nāksies iztikt bez apkures. Tomēr nekas no tā nenotika piecu iemeslu dēļ.